L’étrange affaire Émilie Artois Rue Georges Schiever Avallon

L’étrange affaire Émilie Artois

Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Comment attendre sans perdre le fil ?

Tout partait d’une simple affaire de vol de carte bancaire…

Mais, avec la venue d’Émilie Artois dans ce commissariat, Alexandre Leclerc, le lieutenant de police en charge de son interrogatoire, va dérouler un fil sur lequel il n’aurait peut-être pas dû tirer.

Prix du Public Festival de Théâtre Solliès-Pont 2024

Succès Été 2019 Paris

Succès Festival d’Avignon Off 2024

Compagnie IBIKEUR

Interprètes Laure Duédal et Johan Schies

Metteur en scène & texte Lucas Andrieu

Thriller psychologique À partir de 12 ans Durée 1h15 .

Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr

