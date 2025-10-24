L’étrange affaire Émilie Artois Rue Georges Schiever Avallon
L’étrange affaire Émilie Artois
Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Comment attendre sans perdre le fil ?
Tout partait d’une simple affaire de vol de carte bancaire…
Mais, avec la venue d’Émilie Artois dans ce commissariat, Alexandre Leclerc, le lieutenant de police en charge de son interrogatoire, va dérouler un fil sur lequel il n’aurait peut-être pas dû tirer.
Prix du Public Festival de Théâtre Solliès-Pont 2024
Succès Été 2019 Paris
Succès Festival d’Avignon Off 2024
Compagnie IBIKEUR
Interprètes Laure Duédal et Johan Schies
Metteur en scène & texte Lucas Andrieu
Thriller psychologique À partir de 12 ans Durée 1h15 .
Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr
