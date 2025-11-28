L’ÉTRANGE CABARET LE MOUTON À 5 PATTES

Av. du 81e R.I Frontignan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2025-11-28

Musique, danse, marionnettes, clowns et cirque, la programmation de ce cabaret change chaque semaine.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, carte blanche au Cabaret du Mouton à 5 pattes qui revient s’installer à Frontignan la Peyrade.Vivez une expérience atypique sous le chapiteau de ce collectif de cirque hors norme. Bien au chaud dans ce décor cabaresque et intimiste il fera bon partager un moment convivial, déguster une assiette de tapas, un vin nature ou un breuvage artisanal. Des personnages hauts en couleurs vous accueillent et vous serviront des numéros et des musiques originales au plateau.Musique, danse, marionnettes, clowns et cirque, la programmation de ce cabaret change chaque semaine. .

Av. du 81e R.I Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

Music, dance, puppets, clowns and circus this cabaret’s program changes every week.

German :

Musik, Tanz, Marionetten, Clowns und Zirkus das Programm dieses Kabaretts wechselt jede Woche.

Italiano :

Musica, danza, burattini, clown e circo: il programma di questo cabaret cambia ogni settimana.

Espanol :

Música, danza, marionetas, payasos y circo: el programa de este cabaret cambia cada semana.

L’événement L’ÉTRANGE CABARET LE MOUTON À 5 PATTES Frontignan a été mis à jour le 2025-11-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE