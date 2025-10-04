L’Etrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde – d’après Stevenson Théâtre de Nesle Paris

L’Etrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde – d’après Stevenson Théâtre de Nesle Paris vendredi 3 octobre 2025.

Londres, fin du XIXe siècle.

Le Dr.

Henry Jekyll, médecin respecté, rêve de libérer ses pulsions sans abîmer son

image. Ses recherches le mènent vers une étrange découverte : la médecine

transcendantale… Avec sa gouvernante Mary, son confrère Lanyon et son notaire

Utterson, commence une aventure haletante aux frontière de la raison.

Mais qui

est ce mystérieux Mr. Hyde qui surgit dans son entourage ?

« Une

ingénieuse mise en scène » Toute la Culture

« A

découvrir ou à redécouvrir avec le même plaisir ! » Au Balcon

Spectacle à

partir de 12 ans

Du vendredi 03 octobre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre de Nesle 8 rue de Nesle 75006 Paris

https://www.billetreduc.com/spectacle/l-etrange-cas-du-dr-jekyll-et-de-mr-hyde-253867