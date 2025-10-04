L’Etrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde – d’après Stevenson Théâtre de Nesle Paris
L’Etrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde – d’après Stevenson Théâtre de Nesle Paris vendredi 3 octobre 2025.
Londres, fin du XIXe siècle.
Le Dr.
Henry Jekyll, médecin respecté, rêve de libérer ses pulsions sans abîmer son
image. Ses recherches le mènent vers une étrange découverte : la médecine
transcendantale… Avec sa gouvernante Mary, son confrère Lanyon et son notaire
Utterson, commence une aventure haletante aux frontière de la raison.
Mais qui
est ce mystérieux Mr. Hyde qui surgit dans son entourage ?
« Une
ingénieuse mise en scène » Toute la Culture
« A
découvrir ou à redécouvrir avec le même plaisir ! » Au Balcon
Spectacle à
partir de 12 ans
Du vendredi 03 octobre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :
dimanche
de 17h00 à 18h30
vendredi, samedi
de 21h00 à 22h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Date(s) : 2025-10-03T21:00:00+02:00_2025-10-03T22:30:00+02:00;2025-10-04T21:00:00+02:00_2025-10-04T22:30:00+02:00;2025-10-05T17:00:00+02:00_2025-10-05T18:30:00+02:00;2025-10-10T21:00:00+02:00_2025-10-10T22:30:00+02:00;2025-10-11T21:00:00+02:00_2025-10-11T22:30:00+02:00;2025-10-12T17:00:00+02:00_2025-10-12T18:30:00+02:00;2025-10-17T21:00:00+02:00_2025-10-17T22:30:00+02:00;2025-10-18T21:00:00+02:00_2025-10-18T22:30:00+02:00;2025-10-19T17:00:00+02:00_2025-10-19T18:30:00+02:00;2025-10-24T21:00:00+02:00_2025-10-24T22:30:00+02:00;2025-10-25T21:00:00+02:00_2025-10-25T22:30:00+02:00;2025-10-26T17:00:00+02:00_2025-10-26T18:30:00+02:00;2025-10-31T21:00:00+02:00_2025-10-31T22:30:00+02:00;2025-11-01T21:00:00+02:00_2025-11-01T22:30:00+02:00;2025-11-02T17:00:00+02:00_2025-11-02T18:30:00+02:00;2025-11-07T21:00:00+02:00_2025-11-07T22:30:00+02:00;2025-11-08T21:00:00+02:00_2025-11-08T22:30:00+02:00;2025-11-09T17:00:00+02:00_2025-11-09T18:30:00+02:00;2025-11-14T21:00:00+02:00_2025-11-14T22:30:00+02:00;2025-11-15T21:00:00+02:00_2025-11-15T22:30:00+02:00
Théâtre de Nesle 8 rue de Nesle 75006 Paris
https://www.billetreduc.com/spectacle/l-etrange-cas-du-dr-jekyll-et-de-mr-hyde-253867