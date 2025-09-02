L’Étrange Festival au Forum des images

L’Étrange Festival au Forum des images mardi 2 septembre 2025.

Créé en 1993 dans le but de faire (re)découvrir des œuvres et des auteurs très longtemps ignorés de la grande histoire du cinéma, l’Étrange Festival s’est très vite retrouvé chef de file d’un nouveau type de manifestations françaises.

Il offre ainsi au grand public la possibilité de voir des films rares, voire inédits, dans les meilleures conditions, à savoir au cinéma.

Étonnants, atypiques, bizarres… Les films présentés sont issus de tous les genres. Du fantastique au drame, l’horreur côtoie aussi bien le documentaire que le conte pour enfants, pour le plaisir de tous.

La programmation du festival se déroule chaque année au rythme de focus et autres cartes blanches offertes à des réalisateurs, de nuits thématiques, ou encore, depuis 2004, de soirées concerts appelées L’Étrange Musique.

La programmation n’est pas encore connue…Restez connectés !

La 31e édition de l’Étrange Festival se tiendra du 2 au 13 septembre au Forum des Images

Du mardi 02 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

payant

Billetterie en ligne sur le site du Forum des Images.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

https://www.etrangefestival.com