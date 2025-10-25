L’étrange Halloween du Chateau de Puymartin Puymartin Marquay

Puymartin Château de Puymartin Marquay Dordogne

Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Afin de profiter de ces soirées d’Halloween entre amis ou en famille, cette demeure chargée d’histoire vous ouvre ses portes lors de soirées exceptionnelles.

Un jeu immersif pour frissonner à tout âge…

Êtes-vous prêts à plonger dans un univers aussi fantastique qu’effrayant ?!

Les personnages étranges, tout droit sortis de l’univers de Tim Burton, ont de nouveau envahi Puymartin… Nous avons besoin de vous pour les affronter et délivrer le mal qui hante notre château !

Au cours de cette aventure, vous plongerez dans un monde parallèle, entre décors immersifs, exploration du château et rencontres avec des personnages à la fois loufoques et mystérieux.

Cette année, nous vous proposons une intrigue inédite pour (re)découvrir cet événement incontournable.

Accessible à toute la famille ! .

Puymartin Château de Puymartin Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 29 97

