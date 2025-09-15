L’étrange histoire de Peter Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

L’étrange histoire de Peter Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement mercredi 25 février 2026.

L’étrange histoire de Peter

Mercredi 25 février 2026 de 14h30 à 15h15.

Du jeudi 26 au vendredi 27 février 2026 de 10h15 à 11h et de 14h30 à 15h15.

Samedi 28 février 2026 de 16h à 16h45. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : Jeudi 2026-02-25

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26 2026-02-28

Peter se désole ! Tous ses copains de classe ont de beaux cadeaux d’anniversaire mais pas lui. Ses parents sont trop pauvres !Enfants

Il rencontre alors un drôle de bonhomme de neige au sourire malicieux qui lui propose un mystérieux échange. Son ombre contre des cadeaux à volonté ! Peter accepte sans hésiter mais… N’aura-t-il pas à le regretter ? .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

Peter is sorry! All his classmates have nice birthday presents, but not him. His parents are too poor!

German :

Peter tut es leid! Alle seine Klassenkameraden haben schöne Geburtstagsgeschenke, aber er nicht. Seine Eltern sind zu arm!

Italiano :

Peter è sconvolto! Tutti i suoi compagni di classe ricevono dei bei regali di compleanno, ma non lui. I suoi genitori sono troppo poveri!

Espanol :

Peter está destrozado Todos sus compañeros reciben bonitos regalos de cumpleaños, pero él no. Sus padres son demasiado pobres

