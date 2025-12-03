L’ÉTRANGE NOËL D’ASTRALADE Laurens
L’ÉTRANGE NOËL D’ASTRALADE
Avenue de la gare 34480 LAURENS Laurens Hérault
Spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois.
Durée 40 mn
Présenté par les Compagnies Lutine et Crocambule
Gratuit sur inscription.
English :
Show for toddlers from 6 months.
Running time: 40 min
Presented by Compagnies Lutine et Crocambule
Free with registration.
German :
Aufführung für Kleinkinder ab 6 Monaten.
Dauer: 40 min
Präsentiert von den Compagnies Lutine und Crocambule
Kostenlos nach Anmeldung.
Italiano :
Spettacolo per bambini a partire dai 6 mesi.
Durata: 40 minuti
Presentato dalle compagnie Lutine e Crocambule
Gratuito con iscrizione.
Espanol :
Espectáculo para niños a partir de 6 meses.
Duración: 40 minutos
Presentado por las compañías Lutine y Crocambule
Gratuito con inscripción.
