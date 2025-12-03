L’ÉTRANGE NOËL D’ASTRALADE Laurens

L’ÉTRANGE NOËL D’ASTRALADE

Avenue de la gare 34480 LAURENS Laurens Hérault

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois.

Durée 40 mn

Présenté par les Compagnies Lutine et Crocambule

Gratuit sur inscription.

English :

Show for toddlers from 6 months.

Running time: 40 min

Presented by Compagnies Lutine et Crocambule

Free with registration.

German :

Aufführung für Kleinkinder ab 6 Monaten.

Dauer: 40 min

Präsentiert von den Compagnies Lutine und Crocambule

Kostenlos nach Anmeldung.

Italiano :

Spettacolo per bambini a partire dai 6 mesi.

Durata: 40 minuti

Presentato dalle compagnie Lutine e Crocambule

Gratuito con iscrizione.

Espanol :

Espectáculo para niños a partir de 6 meses.

Duración: 40 minutos

Presentado por las compañías Lutine y Crocambule

Gratuito con inscripción.

