L’ETRANGE NOËL DES SORCIERS – FORT DE BRON Bron

L’ETRANGE NOËL DES SORCIERS – FORT DE BRON Bron samedi 1 novembre 2025.

L’ETRANGE NOËL DES SORCIERS Début : 2025-11-01 à 15:00. Tarif : – euros.

L’ETRANGE NOËL DES SORCIERSBillet valable pour 1 personne sur le créneau choisi. L’étrange noël des sorciers est un festival fantastique, regroupant près de 50 exposants (créateurs, artisans). Le salon est organisé au fort de Bron du 26 et27 octobre et du 1 au 2 novembre sur créneau de 2h45. L’accès au fort se fait par des parkings alentour (mairie),1’acôès parking au fort est privilégier pour les PMR, un accès par tram est à prioriser.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

FORT DE BRON CHEMIN VIEUX 69500 Bron 69