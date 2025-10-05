L’ÉTRANGER de François Ozon — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes

L’ÉTRANGER de François Ozon — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 5 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

À l’occasion de la sortie du film L’ÉTRANGER de François Ozon, le Cinéma du TNB est heureux de recevoir le réalisateur pour nous parler de son film, adaptation du roman éponyme d’Albert Camus.

L’ÉTRANGER de François Ozon

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb.

2h, France, 2025

Séance en présence du réalisateur

Début : 2025-10-05T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T17:30:00.000+02:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine