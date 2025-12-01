L’Étrangleuse + Nótt Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

L’Étrangleuse + Nótt Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu jeudi 18 décembre 2025.

L’Étrangleuse + Nótt

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 00:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Avec Nótt et l’Étrangleuse nous empruntons des passages secrets à la croisée du trip-hop, de la folk et des musiques du monde. Derrière le minimalisme trompeur de ces deux formations se cachent des entendues musicales inexplorées…

.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Nótt and l’Étrangleuse take us down secret passages at the crossroads of trip-hop, folk and world music. Behind the deceptive minimalism of these two bands lie unexplored musical horizons…

German :

Mit Nótt und L’Étrangleuse begeben wir uns auf geheime Passagen an der Schnittstelle zwischen Trip-Hop, Folk und Weltmusik. Hinter dem trügerischen Minimalismus dieser beiden Formationen verbergen sich unerforschte musikalische Gehörgänge…

Italiano :

Nótt e l’Étrangleuse ci accompagnano in passaggi segreti all’incrocio tra trip-hop, folk e world music. Dietro l’ingannevole minimalismo di questi due gruppi si nascondono orizzonti musicali inesplorati…

Espanol :

Nótt y l’Étrangleuse nos llevan por pasadizos secretos en la encrucijada del trip-hop, el folk y las músicas del mundo. Tras el minimalismo engañoso de estos dos grupos se esconden horizontes musicales inexplorados…

L’événement L’Étrangleuse + Nótt Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère