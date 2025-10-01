L’être humain est-il un animal dégénéré ? Café des Champs Libres Rennes

L’être humain est-il un animal dégénéré ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 1 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Discussion animée par les philosophes Gwendal Parmentier et Maude Robert.

On considère généralement l’être humain comme une merveille évolutive, capable de s’arracher à la simple animalité. Or cette capacité n’est-elle pas le premier pas vers une dégénérescence morale, vers un monde post-humain ? Ne faut-il donc pas retourner à l’animalité pour interroger l’essentiel ? Doit-on accorder un statut privilégié à l’être humain ? N’est-il pas au contraire le seul animal dégénéré ?

_Rencontre proposée par la Société bretonne de philosophie en partenariat avec le festival Court-Métrange (du 1er au 5 octobre)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T19:30:00.000+02:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine