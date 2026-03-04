L’Etreinte du serpent, Cinéma LUX, Caen

L’Etreinte du serpent Lundi 6 avril, 20h30 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T20:30:00+02:00 – 2026-04-06T22:35:00+02:00

Fin : 2026-04-06T20:30:00+02:00 – 2026-04-06T22:35:00+02:00

Pratique : Pour les spectateurs du Théâtre de Caen, entrée libre aux séances sur présentation du billet du spectacle concerné ou de leur carte abonné, dans la limite des places disponibles.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=MRBR9 »}]

Théâtre côté lux – Karamakate, chaman amazonien, le dernier survivant de son peuple, vit isolé dans les profondeurs de la jungle. Il est devenu un chullachaqui, la coquille vide d’un homme, privée … Cinéma LUX L’Etreinte du serpent