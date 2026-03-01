Let’s dance and talk With Toopiti Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Let’s dance and talk With Toopiti

Mardi 24 mars 2026 de 19h30 à 23h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 19:30:00

fin : 2026-03-24 23:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Le Makeda invite Toopiti pour son format DANCE AND TALK



L’idée est simple, créer un espace de partage, de transmission et de réflexion autour d’une danse et de sa culture.

Let’s dance and talk With Toopîti



Un moment de partage, de transmission et de réflexion autour de la danse et de la culture qui l’accompagne.



Pour cette édition, l’incroyable danseuse TOOPITI propose une heure de workshop d’Afro Dance, suivie d’un temps d’échange sous forme de conférence-discussion.



Elle sera accompagnée de Issa Naimo pour explorer ensemble une thématique essentielle

Conscientiser les origines des rythmes sur lesquels on s’enjaille .



Un rendez-vous pour danser, apprendre et mieux comprendre les racines des musiques et des danses qui nous font vibrer.



Toopiti est une danseuse, chorégraphe et MC française reconnue pour son énergie et son style hybride mêlant Afro, Dancehall, Hip-Hop et influences club.

Classée 10ᵉ mondiale au World of Dance à Los Angeles, elle s’est produite sur de nombreuses scènes internationales et a notamment été danseuse officielle d’Admiral T pendant trois ans, jusqu’au Stade de France.



Elle a également collaboré avec Vogue France, Bad Bunny, Vincent Cassel et Jacquemus avec La Famille Maraboutage, et a co-chorégraphié la partie Dancehall Shatta du défilé de Kalash pour Vogue France lors des Jeux Olympiques 2024.



Aujourd’hui, elle voyage à travers le monde pour enseigner, performer et développer ses propres projets artistiques, dont Showké, un concept immersif mêlant performance chorégraphique et énergie club. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Makeda invites Toopiti for its DANCE AND TALK format



The idea is simple: to create a space for sharing, transmitting and reflecting on a dance and its culture.

L’événement Let’s dance and talk With Toopiti Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille