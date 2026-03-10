LET’S DANCE AVEC LE QUINTET SAXOFOLIE SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

LET’S DANCE AVEC LE QUINTET SAXOFOLIE

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

Sur la scène du Confluent, le Quintet Portésien Saxofolie est impatient de vous accueillir et de vous faire vibrer et danser autour de la musique populaire américaine !

Venez nombreux assister et participer sur la scène du Confluent, à cette représentation du Quintet Portésien Saxofolie . .

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie info@saxofolie.fr

English :

The Saxofolie Quintet from Port-au-Prince is looking forward to welcoming you to the Confluent stage and getting you up and dancing to popular American music!

