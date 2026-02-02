Let’s Dance invite The Sound Is Yours Ubu Rennes 7 et 8 février Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 6€ carte Curieuse / 10€ réduit* / 12€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes,sur tourisme-rennes.com et sur le site de Waterproof!

Funk, disco, hip hop, tropicale… depuis 2017, les fameuses soirées Let’s dance se sont imposées comme des nuits dansantes incontournables de l’Ubu.

Pour cette nouvelle soirée organisée dans le cadre du festival Waterproof, nous accueillons The Sound Is Yours, collectif de musicien·nes et danseur·euses dévoué·es à la culture hip hop et à ses influences (jazz, funk…) !

Dates et horaires :

Début : 2026-02-07T23:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T05:00:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/lets-dance-waterproof-3

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



