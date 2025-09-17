LET’S FOLK Florac Trois Rivières

LET’S FOLK Florac Trois Rivières dimanche 18 janvier 2026.

LET’S FOLK

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Au bal ou en boîte de nuit, en groupe ou en couple, la danse et la musique nous rassemblent !

Sur scène, 4 danseurs et danseuses dansent ensemble au son du groupe Jell-oO. Ils tournent en rond, frappent du pied, se tiennent la main. Des gestes simples et connus de tou·te·s.

La chorégraphe Marion Muzac s’inspire du folk. Le folk, c’est la danse populaire, celle qu’on partage en groupe, au bal ou en fête. Elle mélange danses anciennes et idées d’aujourd’hui.

Ce spectacle joyeux et collectif questionne Qu’est-ce que le folk pour quelqu’un de 17 ou 70 ans ? Peut-on encore danser ensemble, malgré nos différences ?

Avec des danses à vivre et des musiques à partager, ce spectacle est un moment festif, créatif et plein d’énergie. Un folk d’aujourd’hui à savourer ensemble !

Spectacle co-accueilli à Florac-Trois-Rivières par Scènes Croisées avec La Genette Verte complexe culturel sud Lozère et l’EPCI Gorges Causses Cévennes .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

At the ball or in a nightclub, in a group or as a couple, dance and music bring us together!

On stage, 4 male and female dancers dance together to the sound of the band Jell-oO. They spin in circles, stomp their feet and hold hands. Simple gestures familiar to all.

German :

Ob auf dem Ball oder im Nachtclub, in der Gruppe oder als Paar Tanz und Musik bringen uns zusammen!

Auf der Bühne tanzen vier Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam zur Musik der Band Jell-oO. Sie drehen sich im Kreis, stampfen mit den Füßen und halten sich an den Händen. Einfache Gesten, die jeder kennt.

Italiano :

Al ballo o in discoteca, in gruppo o in coppia, la danza e la musica ci uniscono!

Sul palco, 4 ballerini e ballerine ballano insieme sulla musica del gruppo Jell-oO. Girano in cerchio, battono i piedi e si tengono per mano. Gesti semplici e familiari.

Espanol :

En el baile o en la discoteca, en grupo o en pareja, ¡el baile y la música nos unen!

En el escenario, 4 bailarines y bailarinas bailan juntos al son de la música del grupo Jell-oO. Giran en círculos, zapatean y se dan la mano. Gestos sencillos y familiares.

