LET’S FOLK Florac Trois Rivières

LET’S FOLK Florac Trois Rivières dimanche 18 janvier 2026.

LET’S FOLK

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

La chorégraphe Marion Muzac réinvente la danse folk avec quatre interprètes et la musique live du duo Jell-oO. Entre tradition et modernité, ce spectacle joyeux invite toutes les générations à partager l’énergie de la danse collective. Dès 7 ans Durée: 1h Tarif: 15 / 12 / 6 €

Au bal ou en boîte de nuit, en groupe ou en couple, la danse et la musique nous rassemble ! Sur scène, 4 danseurs et danseuses dansent ensemble au son du groupe Jell-oO. Ils tournent en rond, frappent du pied, se tiennent la main. Des gestes simples et connus de tou·te·s.

La chorégraphe Marion Muzac s’inspire du folk. Le folk, c’est la danse populaire, celle qu’on partage en groupe, au bal ou en fête. Elle mélange danses anciennes et idées d’aujourd’hui.

Ce spectacle joyeux et collectif questionne Qu’est-ce que le folk pour quelqu’un de 17 ou 70 ans ? Peut- on encore danser ensemble, malgré nos différences ?

Avec des danses à vivre et des musiques à partager, ce spectacle est un moment festif, créatif et plein d’énergie. Un folk d’aujourd’hui à savourer ensemble !

Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de Lozère.

Distribution

Conception Marion Muzac danseur.se.s Aimée-Rose Rich, Marion Muzac, Mathilde Olivarès et Mostafa Ahbourrou Musiciens Jell-oO / Johanna Luz et Vincent Barrau. .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Choreographer Marion Muzac reinvents folk dance with four performers and live music by the duo Jell-oO. Between tradition and modernity, this joyful show invites all generations to share the energy of collective dance. From age 7 Duration: 1h Price: 15 / 12 / 6 ?

German :

Die Choreographin Marion Muzac erfindet den Volkstanz mit vier Darstellern und der Live-Musik des Duos Jell-oO neu. Zwischen Tradition und Moderne lädt diese fröhliche Aufführung alle Generationen ein, die Energie des gemeinsamen Tanzes zu teilen. Ab 7 Jahren Dauer: 1 Stunde Preis: 15 / 12 / 6 ?

Italiano :

La coreografa Marion Muzac reinventa la danza popolare con quattro interpreti e la musica dal vivo del duo Jell-oO. A metà strada tra tradizione e modernità, questo spettacolo gioioso invita tutte le generazioni a condividere l’energia della danza collettiva. A partire dai 7 anni Durata: 1 ora Prezzo: 15 / 12 / 6 ?

Espanol :

La coreógrafa Marion Muzac reinventa la danza folclórica con cuatro intérpretes y la música en directo del dúo Jell-oO. Entre tradición y modernidad, este alegre espectáculo invita a todas las generaciones a compartir la energía de la danza colectiva. A partir de 7 años Duración: 1 hora Precio: 15 / 12 / 6 ?

