La chorégraphe et performeuse martiniquaise Annabel Guérédrat explore le corps politique et la posture sociale des femmes noires et métisses dans les Caraïbes. Avec Let’s Go Back to the River, le public est invité à traverser un voyage sensoriel et spirituel, à vivre une expérience immersive, inclusive et profondément sensible.

Entre traditions caribéennes, héritages afro-descendants et imaginaires futuristes, les performeuses, Chloé Timon et Annabel Guérédrat, guident les participant·es dans un cercle de transformation collective où les corps, la musique et les gestes deviennent langage de soin, de résistance et d’émancipation. Véritable célébration du féminin, du sacré et du vivant, la performance ouvre un espace de communion artistique et énergétique, à la fois intime et fédérateur. Cette performance est ainsi conçue comme une quête de vision, un hommage à Oxun, divinité des eaux douces, associée à la richesse spirituelle, matérielle et à l’émancipation des femmes.

La performance s’achève sur une célébration vibrante menée par DJ Sugar Tantine, où la musique et le mouvement deviennent langage commun, invitant chacun·e à danser la vie et à se laisser porter par une communion artistique et spirituelle.

Appel à participation

Le Carreau du Temple recherche des participants·es pour prendre part à la performance Let’s go back to the river d’Annabel Guérédrat, chorégraphe performeuse invitée pour le Festival Everybody !

Inscrivez-vous en cliquant ici !

Le dimanche 22 février 2026

de 14h00 à 16h30

Le samedi 21 février 2026

de 20h00 à 22h30

payant

Spectacle de 11 à 22 euros

Pass 3 spectacles 40 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

