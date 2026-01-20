Let’s Goldman en concert rue du stade Saint-Pal-de-Chalencon
Let’s Goldman en concert rue du stade Saint-Pal-de-Chalencon samedi 21 mars 2026.
Let’s Goldman en concert
rue du stade gymnase Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 21:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Venez célébrer le premier jour du printemps avec nous en dansant sur les chansons intemporelles de Golman!
Food Truck sur place.
Tarifs: 10 € gratuit pour les 12 ans.
Point de vente: Maison des Services Au Public,
.
rue du stade gymnase Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate the first day of spring with us by dancing to Golman’s timeless songs!
Food Truck on site.
Prices: 10 ? free for children under 12.
Point of sale: Maison des Services Au Public,
L’événement Let’s Goldman en concert Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron