Let’s Goldman en concert rue du stade Saint-Pal-de-Chalencon

Let’s Goldman en concert

rue du stade gymnase Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez célébrer le premier jour du printemps avec nous en dansant sur les chansons intemporelles de Golman!

Food Truck sur place.

Tarifs: 10 € gratuit pour les 12 ans.

Point de vente: Maison des Services Au Public,

rue du stade gymnase Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

English :

Come celebrate the first day of spring with us by dancing to Golman’s timeless songs!

Food Truck on site.

Prices: 10 ? free for children under 12.

Point of sale: Maison des Services Au Public,

