LET’S GOLDMAN – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

LET’S GOLDMAN Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans Pour les autres les six musiciens de Let’s Goldman proposent un tribute original à Jean-Jacques GOLDMAN ! Inspiré, non pas des enregistrements studio, comme cela a déjà été fait, et bien fait, mais basé sur des versions live toutes époques confondues, ce tribute vous donnera l’illusion encore plus forte d’un concert de la personnalité préférée des français ! Le nouveau programme du groupe vous propose de retrouver en live les plus grand tubes de JJ Goldman, mais aussi d’aller à la rencontre de son travail pour les autres : Céline Dion, Johnny Halyday, Partick Fiori, Patricia Kaas, et bien d’autres encore ! Une soirée mémorable !Les billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/lets-goldman-tribute-jj-goldman

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69