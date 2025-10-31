Let’s Play Halloween à la Médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Le 31 octobre, venez frissonner avec nous pour un let’s play jeux vidéo spécial Halloween !

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

On October 31, join us for a special Halloween video game let’s play!

German :

Am 31. Oktober können Sie sich mit uns bei einem Let’s Play Videospiele Halloween-Spezial erschauern!

Italiano :

Il 31 ottobre, unisciti a noi per uno speciale videogioco di Halloween!

Espanol :

El 31 de octubre, acompáñenos en un videojuego especial de Halloween

