Let’s Play Halloween à la Médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
Le 31 octobre, venez frissonner avec nous pour un let’s play jeux vidéo spécial Halloween !
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
On October 31, join us for a special Halloween video game let’s play!
German :
Am 31. Oktober können Sie sich mit uns bei einem Let’s Play Videospiele Halloween-Spezial erschauern!
Italiano :
Il 31 ottobre, unisciti a noi per uno speciale videogioco di Halloween!
Espanol :
El 31 de octubre, acompáñenos en un videojuego especial de Halloween
L'événement Let's Play Halloween à la Médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05