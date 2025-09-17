Let’s Play spécial rétro-gaming Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Let’s Play spécial rétro-gaming Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris mercredi 17 septembre 2025.

Découvrez les les jeux vidéo et les consoles sortis depuis les années 80.

A vos manettes, venez découvrir les les classiques de Nintendo.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

+33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre