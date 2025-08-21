Let’s play Tournoi amical sur le jeu Super Smash bros Médiathèque intercommunale Montélimar

Let’s play Tournoi amical sur le jeu Super Smash bros

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle, Montélimar Drôme

Début : Jeudi 2025-08-21 15:00:00

fin : 2025-08-21 17:00:00

2025-08-21

Tournoi amical sur le jeu Super Smash Bros Ultimate. Venez-vous affronter en duel avec les célèbres personnages des licences Nintendo !

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle, Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Super Smash Bros Ultimate friendly tournament. Come and duel with famous Nintendo characters!

German :

Freundschafts-Turnier mit dem Spiel Super Smash Bros Ultimate. Duellieren Sie sich mit den berühmten Charakteren aus den Nintendo-Lizenzen!

Italiano :

Torneo amichevole di Super Smash Bros Ultimate. Vieni a duellare con i famosi personaggi Nintendo!

Espanol :

Torneo amistoso de Super Smash Bros Ultimate. ¡Ven a batirte en duelo con los famosos personajes de Nintendo!

