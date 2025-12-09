Let’s Talk about SEXism Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
Let’s Talk about SEXism Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc mardi 9 décembre 2025.
Let’s Talk about SEXism
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 20:30:00
fin : 2025-12-09 22:00:00
Date(s) :
2025-12-09
Dans le cadre du festival Femmes, Égalités
Le principe est simple 10 citations d’auteur.es sur les rapports H/F, le sexisme, le féminisme, comme point de départ.
.
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
As part of the Femmes, Égalités festival
The principle is simple: 10 quotes from authors on gender relations, sexism and feminism as a starting point.
German :
Im Rahmen des Festivals Femmes, Égalités (Frauen, Gleichheit)
Das Prinzip ist einfach: 10 Zitate von Autorinnen und Autoren über Geschlechterverhältnisse, Sexismus und Feminismus als Ausgangspunkt.
Italiano :
Nell’ambito del festival Femmes, Égalités
L’idea è semplice: 10 citazioni di autori sulle relazioni di genere, il sessismo e il femminismo come punto di partenza.
Espanol :
En el marco del festival Femmes, Égalités
La idea es sencilla: 10 citas de autores sobre las relaciones de género, el sexismo y el feminismo como punto de partida.
L’événement Let’s Talk about SEXism Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc