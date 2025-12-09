Let’s Talk about SEXism Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Let’s Talk about SEXism

Dans le cadre du festival Femmes, Égalités

Le principe est simple 10 citations d’auteur.es sur les rapports H/F, le sexisme, le féminisme, comme point de départ.

English :

As part of the Femmes, Égalités festival

The principle is simple: 10 quotes from authors on gender relations, sexism and feminism as a starting point.

German :

Im Rahmen des Festivals Femmes, Égalités (Frauen, Gleichheit)

Das Prinzip ist einfach: 10 Zitate von Autorinnen und Autoren über Geschlechterverhältnisse, Sexismus und Feminismus als Ausgangspunkt.

Italiano :

Nell’ambito del festival Femmes, Égalités

L’idea è semplice: 10 citazioni di autori sulle relazioni di genere, il sessismo e il femminismo come punto di partenza.

Espanol :

En el marco del festival Femmes, Égalités

La idea es sencilla: 10 citas de autores sobre las relaciones de género, el sexismo y el feminismo como punto de partida.

