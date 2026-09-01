LET’S TALK IN ENGLISH LA CAFETIERE Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

LET’S TALK IN ENGLISH

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-23 19:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Pour apprendre et se perfectionner en anglais

David vous accueille pour un moment convivial qui vous permettra d’échanger, parfaire votre anglais ou tout simplement discuter dans la langue de Shakespeare ! You are Welcome!

Tous les niveaux ! Conversations informelles. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For learning and perfecting your English

L’événement LET’S TALK IN ENGLISH Aurignac a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE