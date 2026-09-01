LET’S TALK IN ENGLISH LA CAFETIERE Aurignac
mercredi 16 septembre 2026 · LA CAFETIERE · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
LET’S TALK IN ENGLISH
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-23 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Pour apprendre et se perfectionner en anglais
David vous accueille pour un moment convivial qui vous permettra d’échanger, parfaire votre anglais ou tout simplement discuter dans la langue de Shakespeare ! You are Welcome!
Tous les niveaux ! Conversations informelles. .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
For learning and perfecting your English
L’événement LET’S TALK IN ENGLISH Aurignac a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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