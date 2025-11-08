Let’s talk ! La Haye du Puits La Haye

Let’s talk !

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Cet atelier, qui n’est pas un cours, vous propose de converser en anglais, autour d’un café ou d’un thé. Occasion simple et chaleureuse de retrouver ou d’exercer votre anglais.

Adulte, gratuit. .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

English : Let’s talk !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Let’s talk ! La Haye a été mis à jour le 2025-10-28 par Côte Ouest Centre Manche