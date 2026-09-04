Let’s talk ! La Haye du Puits La Haye
samedi 3 octobre 2026 · La Haye du Puits · La Haye
Informations pratiques
La Haye
Let’s talk !
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Cet atelier, qui n’est pas un cours, vous propose de converser en anglais, autour d’un café ou d’un thé. Occasion simple et chaleureuse de retrouver ou d’exercer votre anglais.
Adulte, gratuit. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Let’s talk !
L’événement Let’s talk ! La Haye a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche
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