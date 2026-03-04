Letters from Wolf Street, Cinémas du Grütli, Genève

Letters from Wolf Street 7 et 11 mars Cinémas du Grütli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:45:00+01:00

Fin : 2026-03-11T18:15:00+01:00

Dix ans après son arrivée en Pologne, Arjun Talwar se sent toujours étranger. Caméra à la main, il filme la rue où il vit, la rue Wilcza à Varsovie, et ses habitant·es, explore ses relations avec elles et eux et cherche ainsi à mieux comprendre le pays qui l’a accueilli. Son film dresse le portrait d’une Pologne, souvent perçue comme fermée, peu accueillante et politiquement marquée à droite, mais qui se révèle bien plus complexe et nuancée.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

Arjun Talwar, installé à Varsovie depuis dix ans, filme sa rue et ses voisin·es pour mieux comprendre son pays d’accueil. Film Immigration

