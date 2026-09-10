Lettre à Anne – Samuel Churin et Céline Roux Saumur

Informations pratiques

Saumur

Lettre à Anne – Samuel Churin et Céline Roux

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 12:30:00

fin : 2026-11-24 13:40:00

Date(s) :

2026-11-24

François Mitterrand a écrit des lettres à Anne Pingeot pendant plus de trente ans, de 1962 à 1995. Ce spectacle donne vie à ces lettres sur scène. Il y a Anne : une femme libre et déterminée, qui a construit sa vie selon ses propres choix.

On découvre leur histoire d’amour secrète. Mais surtout, on découvre Anne. Pas seulement comme l’amante d’un homme politique célèbre. Comme une jeune femme, une mère, une personne entière. Un spectacle sur l’amour, le secret et la liberté d’être soi.

Ce spectacle est une magnifique adaptation théâtrale de ces lettres adressées par François Mitterrand à Anne Pingeot de 1962 à 1995. Il met en lumière le cheminement d’une femme agissante, désirante et déterminée qui, par la radicalité et l’exigence de ses choix, s’est construit une vie guidée par un idéal d’absolu, de beauté et de vérité.

Des lettres à la scène, du papier au corps, de l’encre à la voix : l’ambition de Lettres à Anne est de redonner chair et vie à cet amour de plus de trente ans. Anne invoque le souvenir de celui qui l’a aimée, qu’elle a aimé, et à travers son verbe – à lui, elle évoque le désir, le secret, les doutes. Elle déstatufie le mythe de l’homme d’État pour se raconter : jeune fille, amante, mère, femme.

Adaptation : Alice Faure et Céline Roux

Mise en scène : Alice Faure

Avec Samuel Churin et Céline Roux

PRECISIONS HORAIRES :

Mardi 24 novembre 2026 de 12h30 à 13h40. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

François Mitterrand wrote letters to Anne Pingeot for more than thirty years, from 1962 to 1995. This play brings those letters to life on stage. There is Anne: a free-spirited and determined woman who built her life according to her own choices.

L’événement Lettre à Anne – Samuel Churin et Céline Roux Saumur a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME