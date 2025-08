Lettre aux arbres Château de La Gobinière Orvault

Lettre aux arbres Château de La Gobinière Orvault dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 15:30 – 16:00

Gratuit : oui Dimanche 21 septembre – à 15h30, 16h30 et 17h30 – Château de la Gobinière Tout public

Lectures, en partenariat avec l’OBBC (Orvault Bouge dans le Bon Cens)Aimez-vous les arbres ? Il est rare que ce symbole du monde végétal nous laisse indifférent. Certains d’entre eux ont accompagné notre enfance. Nous avons grimpé sur leur tronc, construit des cabanes à leurs pieds… Depuis quelques années, leur fragilité nous touche. Les arbres sont menacés.Comment les protéger ? Comment faire prendre conscience à tous qu’un monde sans arbre est un monde sans âme ? Simplement, peut-être en leur déclarant notre amour dans une lettre. Cet été, Ormédo a mis en place une boite à lettres pour recueillir vos missives et organisé des ateliers d’écriture.Le 21 septembre, lors de la Journée du Patrimoine consacrée cette année à Orvault au Patrimoine végétal, votre lettre sera lue en public.Dimanche 21 septembre – à 15h30, 16h30 et 17h30 – Château de la Gobinière

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d'Or Orvault 44700

