LETTRE AUX ESCROCS DE L’ISLAMOPHOBIE – LETTRE AUX ESCROCS DE L’ISLAMOPHOBIE – CINEMA St Vincent De Tyrosse

LANDES MUSIQUES AMPLIFIEES PRÉSENTE : LETTRE AUX ESCROCS DE L’ISLAMOPHOBIEEn partenariat avec la Ligue des Droits de l’HommeUne soirée qui mettra à l’honneur le livre posthume de Charb achevé le 05 janvier 2015, soit deux jours à peine avant les attentats visant la rédaction de Charlie Hebdo.Un véritable plaidoyer pour la laïcité et la liberté d’expression qui dénonce la parole raciste et le danger des amalgames avec l’humour de Charb pour combattre la haine.Le comédien Gérald Dumont de la compagnie ThéâtreK a fait de ce texte un spectacle ludique et impertinent.Une heure de lecture spectacle, tantôt comique, tantôt critique, souvent caustique, entrecoupée de passages lus par le comédien, des chansons, des courtes vidéos et des dessins de Charb suscitant, là encore, les rires du public.

CINEMA 24 AV. NATIONALE 40230 St Vincent De Tyrosse 40