Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Patrimoines · Bénévent-l'Abbaye
Informations pratiques
Bénévent-l’Abbaye
Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix
Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
D’après Jean Giono, lecture concert,
Présence de food trucks,
Entrée libre, participation au chapeau. .
Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com
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English : Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix
L’événement Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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