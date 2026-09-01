Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

D’après Jean Giono, lecture concert,

Présence de food trucks,

Entrée libre, participation au chapeau. .

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix

L’événement Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse