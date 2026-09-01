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Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Patrimoines · Bénévent-l'Abbaye

Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Maison des Patrimoines
Adresse
2 place de l'Église
Ville
23210 Bénévent-l'Abbaye
Département
Creuse
Tarif

Bénévent-l’Abbaye

Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

D’après Jean Giono, lecture concert,
Présence de food trucks,
Entrée libre, participation au chapeau.   .

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99  animation.benevent@gmail.com

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English : Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix

L’événement Lettre aux Paysans sur la Pauvreté et la Paix Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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