LETTRES À ANNE CEC Les Heures Claires Istres

Informations pratiques

Istres

LETTRES À ANNE

Jeudi 19 novembre 2026 à partir de 19h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

LETTRES À ANNE

« Pour l’amour que je t’ai mesuré, pour la paix que je t’ai refusée, pour les heures que je ne t’ai pas donnée, pour l’espérance délaissée, je te demande pardon, mon Anne. »

En 1962, François Mitterrand croise le chemin d’Anne Pingeot sur une plage d’Hossegor. De cette rencontre naît une passion secrète durant laquelle il lui écrira plus de mille lettres. Du papier à la scène, Lettres à Anne redonne chair à cette correspondance et révèle le portrait d’un couple profondément amoureux et fidèle à ses choix.

Avec une élégance et une sobriété rare, Céline Roux et Samuel Churin interprètent admirablement les deux amants, insufflant à cet amour absolu une dimension universelle. Un spectacle vibrant qui chavire le coeur. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

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English :

LETTERS TO ANNE

« For the love I measured out to you, for the peace I denied you, for the hours I did not give you, for the hope abandoned—I ask your forgiveness, my Anne. »

L’événement LETTRES À ANNE Istres a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme d’Istres