Lettres à Creiddylad Primelin

dimanche 23 novembre 2025
Primelin Finistère
17:30:00
19:00:00
2025-11-23
Gérard Camoin adresse ces lettres poèmes à Creddyland, déesse celte de la mer et des eaux. En vérité, il parle à la Bretagne. A la baie de Douarnenez au bord de laquelle il a choisi de vivre. Il se situe dans une tradition française de poésie populaire qui va de François Villon à nos jours. Serge Béchu et Laura Perhué vous proposent une lecture musicale de ces poèmes, Serge à la voix et Laura à l’accordéon (et autres surprises). .
Primelin 29770 Finistère Bretagne
