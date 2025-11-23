Lettres à Creiddylad Primelin

Lettres à Creiddylad

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Gérard Camoin adresse ces lettres poèmes à Creddyland, déesse celte de la mer et des eaux. En vérité, il parle à la Bretagne. A la baie de Douarnenez au bord de laquelle il a choisi de vivre. Il se situe dans une tradition française de poésie populaire qui va de François Villon à nos jours. Serge Béchu et Laura Perhué vous proposent une lecture musicale de ces poèmes, Serge à la voix et Laura à l’accordéon (et autres surprises). .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne

