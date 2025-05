Lettres à mes amants Festival International de Commedia dell’Arte – Palais Lascaris Nice, 21 juin 2025 15:30, Nice.

Alpes-Maritimes

Palais Lascaris 15 rue droite Nice Alpes-Maritimes

Début : 2025-06-21 15:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Dans l’ombre lumineuse de la Renaissance italienne, une voix de femme s’élève libre, ardente, visionnaire celle d’Isabella Andreini, comédienne célébrée, muse de la commedia dell’arte, mais aussi poétesse, épistolière, intellectuelle d’exception.

Palais Lascaris 15 rue droite

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 80 34 12

English:

In the luminous shadow of the Italian Renaissance, a woman’s voice rises free, ardent, visionary: that of Isabella Andreini, celebrated actress, muse of the commedia dell’arte, but also poet, letter writer, exceptional intellectual.

German:

Im hellen Schatten der italienischen Renaissance erhebt sich eine Frauenstimme frei, glühend, visionär: die Stimme von Isabella Andreini, gefeierte Schauspielerin, Muse der Commedia dell’arte, aber auch Dichterin, Briefschreiberin und außergewöhnliche Intellektuelle.

Italiano:

Nell’ombra luminosa del Rinascimento italiano, si leva una voce femminile, libera, ardente, visionaria: quella di Isabella Andreini, celebre attrice, musa della commedia dell’arte, ma anche poetessa, epistolare, intellettuale d’eccezione.

Espanol:

A la luminosa sombra del Renacimiento italiano, se alza una voz femenina, libre, ardiente, visionaria: la de Isabella Andreini, célebre actriz, musa de la commedia dell’arte, pero también poetisa, escritora epistolar e intelectual excepcional.

