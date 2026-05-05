Lettres à Pauline, Fragments, Pol-n, Nantes

Lettres à Pauline, Fragments 23 – 30 mai Pol-n Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Vernissage de l’exposition « Lettres à Pauline » inspirée par la création de la pièce « Une bouche dans la nuit » écrite par Jean d’Amérique et jouée par la Cie Rouge Delta. Premisses d’un film documentaire de Maximilien Zamanski et Zsofia Pesovar.

Vernissage le 23 mai à 19h, suivi d’un concert de Cordes Sensibles.

Ouverture de l’exposition du 23 au 30 mai, de 14h à 19h.

Pol-n 11 rue des Olivettes, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition photographique inspirée par la création de la pièce « Une bouche dans la nuit » écrite par Jean d’Amérique et jouée par la Cie Rouge Delta exposition photographie

Maximilien Zamanski et Zsofia Pesovar