Lettres à Pauline, Fragments, Pol-n, Nantes
Lettres à Pauline, Fragments, Pol-n, Nantes samedi 23 mai 2026.
Lettres à Pauline, Fragments 23 – 30 mai Pol-n Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Vernissage de l’exposition « Lettres à Pauline » inspirée par la création de la pièce « Une bouche dans la nuit » écrite par Jean d’Amérique et jouée par la Cie Rouge Delta. Premisses d’un film documentaire de Maximilien Zamanski et Zsofia Pesovar.
Vernissage le 23 mai à 19h, suivi d’un concert de Cordes Sensibles.
Ouverture de l’exposition du 23 au 30 mai, de 14h à 19h.
Pol-n 11 rue des Olivettes, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Exposition photographique inspirée par la création de la pièce « Une bouche dans la nuit » écrite par Jean d’Amérique et jouée par la Cie Rouge Delta exposition photographie
Maximilien Zamanski et Zsofia Pesovar
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