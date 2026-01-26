Lettres à plus tard A4 Eden Saint-Jean-d’Angély

Lettres à plus tard A4

Eden 47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

-26 ans, demandeur d’emploi.

Pensez à votre justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

On a tous au fond du cœur une lettre qui n’a pas été écrite, une lettre que l’on a pas osé envoyer, une lettre restée sans réponse et qui nous hante, dont on a honte, une lettre que l’on ne cesse de retourner dans tous les sens

.

Eden 47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@destinationvalsdesaintonge.com

English :

We all have a letter in our hearts that wasn’t written, a letter we didn’t dare send, a letter that went unanswered and that haunts us, that we’re ashamed of, a letter that we keep turning over and over again.

