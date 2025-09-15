Lettres à plus tard La Souterraine

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Et si le théâtre était le lieu des lettres inavouées ? Non-adressées ? Des lettres restées sans réponses ? Lettres à plus tard, c’est un état des lieux de notre jeunesse, celle qui écrit plus de SMS que de lettres, cette jeunesse qui a tant de chose à dire, à rêver. Lettres à plus tard, c’est un moment de théâtre qui met en avant leurs mots et dresse un portrait sensible et sans détours de notre société.

Afin de préparer à l’écriture des lettres, les rencontres avec Thomas Visonneau auront lieu les 11 et 12 décembre avec les élèves de 4ème du collège de La Souterraine ainsi que du collège de Bénévent l’Abbaye et Dun le Palestel. En coréalisation avec l’OARA .

23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

