LETTRES CROISÉES TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Venez découvrir cette pièce de théâtre drame sensible.

Par la compagnie Comme si

Une pièce de Jean-Paul Alègre Ici, une vingtaine de personnages s’échangent des petits mots, des mails ou des longues lettres. Instants choisis, brides de vies… Lettres croisées pourrait n’être qu’un fait divers que notre quotidien régional nous raconte un matin… Mais qui sont donc ces personnages aux vies singulières ? Parce que leur histoire nous rappelle que la vie peut parfois être surprenante, Lettres croisées sonne comme une vraie fureur de vivre ! .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie reservationscommesi@gmail.com

Come and discover this sensitive drama.

