Lettres d’amour, Opéra, Lille

Lettres d’amour Jeudi 26 février, 18h00 Opéra Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T19:00:00+01:00

Le duo Lovers ( Linda Oláh et Giani Caserotto) explore la musique électro-acoustique, naviguant entre classique, jazz et pop.

Pour ce concert à l’Opéra de Lille, les deux artistes interprètent des titres originaux issus de leur dernier album, Lettres d’amour.

Plus d’infos

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229543505375>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/lettres-damour-2/ »}]

Concert Heure bleue