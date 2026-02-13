Lettres d’amour, Opéra, Lille
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T19:00:00+01:00
Le duo Lovers ( Linda Oláh et Giani Caserotto) explore la musique électro-acoustique, naviguant entre classique, jazz et pop.
Pour ce concert à l’Opéra de Lille, les deux artistes interprètent des titres originaux issus de leur dernier album, Lettres d’amour.
Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Concert Heure bleue