Lettres d’Auzay L’Amour Auchay-sur-Vendée

Lettres d’Auzay L’Amour Auchay-sur-Vendée samedi 23 août 2025.

Lettres d’Auzay L’Amour

13 Rue de l’église Auchay-sur-Vendée Vendée

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 11:00:00

fin : 2025-08-23 22:00:00

Date(s) :

2025-08-23

Lettres d’Auzay est une journée dédiée à la correspondance et l’art postal.

Cette cinquième édition est consacrée à l’Amour.

Un pass journée de 12€ (incluant une adhésion de 2€ à l’association La Bouée) vous donne accès aux Jardins du Prieuré, aux ateliers, animations et installations, ainsi qu’au matériel postal.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

13 Rue de l’église Auchay-sur-Vendée 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 93 56 96 labouee@gmail.com

English :

Lettres d?Auzay is a day dedicated to correspondence and postal art.

German :

Lettres d’Auzay ist ein Tag, der der Korrespondenz und der Postkunst gewidmet ist.

Italiano :

Lettres d’Auzay è una giornata dedicata alla corrispondenza e all’arte postale.

Espanol :

Lettres d’Auzay es una jornada dedicada a la correspondencia y el arte postal.

L’événement Lettres d’Auzay L’Amour Auchay-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin