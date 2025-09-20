Lettres d’excuses Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Lettres d’excuses Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot vendredi 9 janvier 2026.

Lettres d’excuses

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Patrick Chesnais se livre avec audace tendre, mêlant irrévérence, émotion et humour dans un florilège d’aveux intimes. Un spectacle épistolaire à la fois burlesque et bouleversant, où chaque excuse devient un miroir de nos propres failles humaines.

Seul en scène Tout public Durée 1h10.

Patrick Chesnais se livre avec audace tendre, mêlant irrévérence, émotion et humour dans un florilège d’aveux intimes. Un spectacle épistolaire à la fois burlesque et bouleversant, où chaque excuse devient un miroir de nos propres failles humaines.

Seul en scène Tout public Durée 1h10. .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Lettres d’excuses

Patrick Chesnais reveals himself with tender audacity, mixing irreverence, emotion and humor in an anthology of intimate confessions. An epistolary show that’s both burlesque and deeply moving, where every excuse becomes a mirror of our own human failings.

Alone on stage All audiences Running time: 1 hr 10 min.

German : Lettres d’excuses

Patrick Chesnais offenbart sich mit zärtlicher Kühnheit, indem er Respektlosigkeit, Emotionen und Humor in einem Sammelsurium von intimen Geständnissen vereint. Ein burleskes und zugleich erschütterndes Briefschauspiel, in dem jede Entschuldigung zu einem Spiegel unserer eigenen menschlichen Fehler wird.

Allein auf der Bühne Für alle Altersgruppen Dauer: 1h10.

Italiano :

Patrick Chesnais si rivela con tenera audacia, mescolando irriverenza, emozione e umorismo in un’antologia di confessioni intime. Uno spettacolo epistolare che è allo stesso tempo burlesco e profondamente commovente, in cui ogni scusa diventa uno specchio delle nostre mancanze umane.

One-man show Per tutti i pubblici Durata: 1 ora e 10 minuti.

Espanol : Lettres d’excuses

Patrick Chesnais se revela con tierna audacia, mezclando irreverencia, emoción y humor en una antología de confesiones íntimas. Un espectáculo epistolar a la vez burlesco y profundamente conmovedor, en el que cada disculpa se convierte en un espejo de nuestros propios defectos humanos.

Espectáculo unipersonal Todos los públicos Duración: 1 hora 10 minutos.

L’événement Lettres d’excuses Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot