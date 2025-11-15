Lettres du monde Lumières ! Salle des fêtes de la Mairie Anglet

Lettres du monde Lumières !

Salle des fêtes de la Mairie 9 rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Pour sa XXIIème édition intitulée Lumières ! Lettres du monde, festival itinérant de littérature étrangère en Nouvelle-Aquitaine, convie les littératures poétiques et politiques, celles qui dépassent les frontières et les genres.

Lettres du monde fait une escale à Anglet avec l’écrivain Mathieu Belezi, auteur du Cantique du Chaos, d’Attaquer la terre et le soleil ou encore de Le Petit Roi. Depuis plus de vingt ans, Mathieu Belezi construit une œuvre romanesque témoignant de la folie des hommes.

Tout public.

Dans le cadre de ce festival, la Médiathèque de Bayonne recevra ce même jour à 11h l’écrivaine Vidya Narine pour son dernier ouvrage Le ciel est mon drapeau. .

