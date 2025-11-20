Lettres du monde – Rencontre avec Eduardo Halfon Station Ausone Bordeaux

Lettres du monde – Rencontre avec Eduardo Halfon Jeudi 20 novembre, 18h00 Station Ausone Gironde

En partenariat avec le festival Lettres du monde.

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/3QfT1

“En 1984, deux jeunes frères exilés aux Etats-Unis retournent au Guatemala, au coeur de la forêt de l’Altiplano, dans un camp pour enfants juifs. Un matin, ils sont réveillés sous leurs tentes par des cris. Des années plus tard, le narrateur revient sur cet épisode de son enfance dans le Guatemala de la guerre civile, un épisode dont les ramifications s’éclaircissent au fil de rencontres fortuites.” ©Electre2025

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Venez rencontrer Eduardo Halfon dans le cadre du festival Lettres du monde.