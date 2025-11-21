Lettres du monde rencontre avec l’autrice Layla Martinez Médiathèque Audenge

Lettres du monde rencontre avec l’autrice Layla Martinez

Le vendredi 21 novembre à 18H, la Médiathèque accueillera l’autrice Layla Martinez dans le cadre du festival itinérant “Lettres du Monde”, en partenariat avec la librairie La Petite Parenthèse

Éditrice, conférencière et écrivaine, Layla Martinez explore dans son œuvre les voix des femmes et des mouvements sociaux. Son texte, salué par la critique, est une véritable déflagration littéraire, entre passé et présent, où se mêlent mémoire, résistance et transmission.

Un moment privilégié pour échanger, découvrir son univers et plonger dans une littérature engagée et vibrante

Gratuit Sur réservation au 05 56 26 98 56 ou mediatheque@mairie-audenge.fr .

