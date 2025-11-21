Lettres du monde Rencontre et dédicace avec Khosraw Mani Médiathèque la Quincaillerie Langon

Lettres du monde Rencontre et dédicace avec Khosraw Mani

Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon Gironde

Rencontrez l’auteur Khosraw Mani dans le cadre du festival Lettres du monde.

Né à Kaboul en 1987, il a grandi en Afghanistan et vit depuis 2015 à Paris avec un statut de réfugié politique.

Derniers ouvrages de Khosraw Mani

– Une petite vie (Intervalles, 2018)

– La Mort et son frère (Actes Sud, 2020)

– Rattraper l’horizon (Actes Sud, 2025)

Rencontre animée par Bertrand Mirande-Iriberry .

+33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

Lettres du monde Rencontre et dédicace avec Khosraw Mani

