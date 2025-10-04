STAND UP 37 – PINGUETTE COMEDY CLUB – ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine

STAND UP 37 – PINGUETTE COMEDY CLUB – ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine samedi 4 octobre 2025.

STAND UP 37 – PINGUETTE COMEDY CLUB Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Stand-Up À partir de 15 ans – Durée 1h30Retour du Pinguette aux Quatre Vents ! Le stand-up est un art en plein développement. Populaire, accessible, il permet d’apporter le quotidien mais aussi des sujets de sociétés sur scène, toujours avec humour. Pinguette Comedy Club revient pour une soirée de Gala exceptionnelle durant laquelle les artistes de la région tourangelle vous feront rire à gorges déployées !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37