LETTRES ET CORRESPONDANCES – PARKING DU LAC Roquebrune-Sur-Argens samedi 4 octobre 2025.

Balade Théâtralisée autour du Lac de l’aréna avec des saynètes extraites des œuvres d’Alphonse DAUDET. Durée estimée à 1h30 avec le temps de la déambulation.Prévoir coussin de sol

PARKING DU LAC CHEMIN DU LAC 83520 Roquebrune-Sur-Argens 83