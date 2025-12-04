L’étudiante et Monsieur Henri Salle Robert de Lacaze Billère

L’étudiante et Monsieur Henri

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Pièce de théâtre d’Ivan Calbérac, par la compagnie Vice-versa de Billère.

A 78 ans, Monsieur Henri vit seul dans son appartement parisien, ce qui commence à inquiéter son fils, Paul. L’acariâtre finit par accepter de louer l’une de ses chambres à une jeune étudiante. Mais la situation va vite échapper à tout le monde. Une pièce tendre et souriante, qui interroge le lien avec malice. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

