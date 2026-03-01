« L’étudiante », la course 100% féminine Stade Sébastien Charléty PARIS

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, un village d’animations sera mis en place : stands de prévention, ateliers ludiques et, pour clôturer la journée en beauté, un set musical avec des artistes en live.

À l’instar de « La lycéenne », organisée depuis 2021, cette course est une première expérimentation pour les jeunes femmes du supérieur. Il s’agira de parcourir 2 030 mètres autour de la piste, en musique, sans recherche de performance.

Le mercredi 18 mars 2026

de 13h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T14:30:00+01:00

fin : 2026-03-18T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T13:30:00+02:00_2026-03-18T16:30:00+02:00

Stade Sébastien Charléty 99, Boulevard Kellermann 75013 PARIS

https://maison-etudiante.paris/events/course-letudiante-paris/ https://www.facebook.com/LIFSUParis/ https://www.facebook.com/LIFSUParis/



Afficher la carte du lieu Stade Sébastien Charléty et trouvez le meilleur itinéraire

